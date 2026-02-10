Российский инженер запечатлел осколок кометы

Инженеру обсерватории «Вега» Физического факультета НГУ удалось сфотографировать через телескоп комету 240P/NEAT и отколовшийся от нее фрагмент.

© Михаил Маслов, обсерватория «Вега»

Съемки ночного звездного неба проводились в районе села Верх-Ирмень Новосибирской области 4 февраля 2026 года. Инженеру удалось поймать в объектив комету 240P/NEAT. Она была открыта в 2002 году американской системой отслеживания околоземных астероидов (Near Earth Asteroid Tracking (NEAT).

Как сообщает пресс-служба НГУ, эта комета семейства Юпитера средних размеров с периодом обращения вокруг Солнца в 7-8 лет. В этот раз во время возвращения кометы от нее откололся фрагмент, который был впервые замечен в октябре 2025 года.

«Фрагментация комет, которую удается заметить, — это не очень частое событие, тем не менее достаточно регулярно происходящее. Если не считать околосолнечных комет, то для наблюдаемых комет оно происходит примерно раз в 2-3 года, но это весьма приблизительная оценка», — пояснил Михаил Маслов.

Сам осколок по яркости сейчас примерно в 30 раз слабее основной кометы. Комета во время съемки находилась на расстоянии в 2,16 а.е. от Солнца (около 322 млн км.) и в 1,73 а.е. от Земли (около 258 млн км.). Перигелий (минимальное расстояние до Солнца) она прошла 19 декабря прошлого года, то есть сейчас она уже удаляется от Солнца.

На снимке основная комета 240P/NEAT в центре, а фрагмент, имеющий обозначение 240P/NEAT B, виден как более маленькая комета вправо и вниз от основной кометы.

