ИИ поможет решить загадку исчезновения советской миссии «Луна-9»

Группа ученых из Великобритании и Японии с помощью продвинутого алгоритма машинного обучения отметила несколько перспективных точек, которые могут оказаться местом посадки советской станции «Луна‑9». Работа команды под руководством Льюиса Пино (Университетский колледж Лондона) опубликована в npj Space Exploration. Исследователи надеются, что их предсказания удастся проверить новыми наблюдениями индийского орбитера Chandrayaan‑2, пишет Phys.org.

Сама «Луна‑9» вошла в историю в 1966 году как первый искусственный аппарат, успешно совершивший посадку на поверхность Луны и передавший на Землю первые фотографии с другого небесного тела. Аппарат сбросил шарообразную капсулу диаметром около 58 см и массой порядка 100 кг, которая отскочила по поверхности, прежде чем раскрыть четыре «лепестка» и установить радиопередатчики. Капсула работала всего три дня, но прислала ценные данные.

Однако вскоре после успеха начались сложности: опубликованные в советской газете «Правда» координаты посадки оказались неточными. Старые вычисления могли содержать погрешность в десятки километров, поэтому точное место до сих пор не подтверждено. При появлении в 2009 году изображений с высоким разрешением от Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) у астрономов возникла надежда обнаружить капсулу.

ИИ для решения загадки

В новом исследовании Пино, вместе с коллегами Иэном Кроуфордом и Хадзиме Яно, пересмотрел задачу с применением современных методов компьютерного зрения. Они разработали легкий и быстрый алгоритм под названием YOLO‑ETA (You‑Only‑Look‑Once — Extraterrestrial Artifact), обученный распознавать характерные признаки посадочных площадок на снимках LROC.

Для обучения модели использовали образцы, в которых были известные места посадок «Аполлонов». Система научилась выявлять тонкие изменения рельефа и следы нарушенного реголита, типичные для мест воздействия посадочных аппаратов. Алгоритм затем проверили на ранее невидимых данных, включая изображения советской «Луна‑16» (1970 год), и он корректно идентифицировал известные точки посадки.

Затем YOLO‑ETA был применен к квадранту 5 × 5 км вокруг ориентировочных координат, опубликованных в «Правде».

В результате команда выделила несколько перспективных мест. Это участки поверхности, где видны признаки, согласующиеся с возмущением грунта и отдельными объектами, которые могли остаться после падения и последующей стабилизации капсулы.

Астроархеология

Авторы подчеркивают, что это пока именно предположения: изображения LROC, хотя и очень детальные, не дали однозначного подтверждения. Но ближайшая возможность проверки уже намечена — орбитальный аппарат Индии Chandrayaan‑2 пройдет над этой областью в марте 2026 года и выполнит съемку с еще более высокой детализацией и спектральными данными.

Если хотя бы одно из предложенных моделью мест будет подтверждено данными Chandrayaan‑2, это позволит впервые с 1966 года однозначно локализовать аппарат, имевший ключевое значение для ранней межпланетной робототехники.

Исследование иллюстрирует силу сочетания исторических архивных сведений, современных орбитальных наблюдений и методов искусственного интеллекта для решения давних астроархеологических задач.