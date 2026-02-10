ИИ обнаружил миллионы «лесов-призраков» вдоль побережья США

Алгоритмы машинного обучения помогли учёным впервые количественно оценить масштабы так называемых «лесов-призраков» вдоль восточного побережья США — участков прибрежных лесов, где деревья массово погибли из-за затопления и засоления почв. Согласно новым данным, ИИ выявил почти 12 миллионов мёртвых деревьев на территории около 36 тысяч квадратных километров, причём значительная часть этих зон ранее не фиксировалась в научных исследованиях.

Работа основана на анализе аэрофотоснимков и была опубликована в виде препринта весной 2025 года; расширенная версия исследования вышла в журнале Science. Учёные связывают гибель деревьев прежде всего с повышением уровня моря, усилением штормовых нагонов и проникновением солёной воды далеко вглубь суши — процессами, ускоряющимися на фоне изменения климата.

Разработанный метод позволил перейти от локальных наблюдений к масштабной картине.

«Мы впервые можем точно сказать, сколько прибрежных лесов уже потеряно, — и это происходит не в будущем, а прямо сейчас», — отмечает эколог Мэтт Кирван из Вирджинского института морских наук, не участвовавший в исследовании.

Ключевую роль в создании карты сыграл аспирант Университета Вирджинии Генри Йенг. Он вручную разметил более 50 тысяч мёртвых деревьев на спутниковых и аэрофотоснимках побережья от Южной Каролины до штата Мэн. Эти данные стали обучающей выборкой для нейросети, способной распознавать характерный светлый цвет стволов и тени оголённых ветвей. После обучения алгоритм самостоятельно проанализировал изображения и выявил миллионы погибших деревьев, включая зоны вдоль устьев рек.

Исследователи подчёркивают, что полученная цифра, вероятно, занижена: метод не учитывает поваленные деревья, растения под пологом леса и деревья с небольшой кроной. Тем не менее анализ показал, что более 6 миллионов деревьев находятся в низменных прибрежных районах, наиболее уязвимых к наводнениям и засолению.

Чтобы понять причины гибели лесов, команда провела полевые исследования на полуострове Албемарл-Памлико в Северной Каролине — одном из выявленных «очагов» лесов-призраков. Учёные измеряли солёность воды и почв, изучали микрорельеф и следы недавних затоплений. В ряде случаев уровень солёности воды приближался к морскому, что напрямую указывает на влияние океана. В других местах почва оставалась сухой, но признаки кратковременных наводнений свидетельствовали о периодическом отложении соли.

Анализ показал, что ключевыми факторами появления мёртвых деревьев являются низкая высота над уровнем моря и солёность окружающей среды. При этом вблизи дорог и дамб число погибших деревьев оказалось заметно ниже — вероятно, из-за того, что инфраструктура частично сдерживает затопление.

Экологи предупреждают, что исчезновение прибрежных лесов имеет далеко идущие последствия. Помимо утраты биоразнообразия, разложение древесины приводит к высвобождению углерода, ранее накопленного в экосистемах, что дополнительно усиливает глобальное потепление. В дальнейшем учёные планируют использовать ИИ-картирование для оценки масштабов «лесов-призраков» по всему миру и расчёта связанных с этим углеродных выбросов.

Авторы исследования подчёркивают, что деградация прибрежных лесов остаётся мало замеченной проблемой по сравнению с вырубкой тропических лесов или лесными пожарами. Однако новые данные показывают: изменение климата уже сегодня трансформирует прибрежные экосистемы, и масштабы этих изменений значительно больше, чем считалось ранее.