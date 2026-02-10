Тексты песен в YouTube Music станут платными

YouTube Music начал ограничивать доступ к текстам песен для пользователей с бесплатными аккаунтами, заметили СМИ.

© Ferra.ru

Ранее Google тестировала возможность сделать тексты частью подписки Premium, и теперь, по сообщениям пользователей, эта функция распространяется шире.

Предполагается, что без платной подписки можно будет просматривать тексты только у пяти песен в месяц. После достижения этого лимита пользователю показываются лишь первые строки, а остальная часть текста размывается. Чтобы открыть полный текст, приложение предлагает оформить подписку Premium.

При переходе во вкладку с текстом появляется предупреждение о том, сколько бесплатных просмотров осталось. Счётчик отображается заметно.

Официального подтверждения всех деталей от Google пока нет.