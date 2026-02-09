Обнаружено косвенное доказательство наличия жизни на Марсе

Группа астробиологов из Центра космических полетов имени Годдарда НАСА обнаружила на Марсе органические молекулы в концентрациях, которые трудно объяснить без участия живых организмов. Результаты исследования опубликованы в журнале Astrobiology.

Речь идет о длинноцепочечных алканах — крупных органических молекулах, найденных марсоходом Curiosity в аргиллите (твердой осадочной горная породе) из района залива Йеллоунайф в кратере Гейл. Возраст пород составляет около 3,7 миллиарда лет — период, когда Марс был влажным и потенциально пригодным для жизни.

Хотя такие алканы могут образовываться и в результате небиологических процессов, авторы оценили их исходную концентрацию с учетом разрушения под действием космического излучения. По расчетам, до выхода породы на поверхность содержание этих молекул было более чем в 2000 раз выше современного уровня и могло достигать 120-7700 частей на миллион.

Даже минимальная оценка, подчеркивают исследователи, выходит за рамки того, что можно объяснить поступлением органики с метеоритами или химическими процессами в атмосфере древнего Марса.

Авторы также рассмотрели вариант гидротермального происхождения алканов, однако пришли к выводу, что наблюдаемые концентрации не согласуются с геохимическими характеристиками окружающих пород. В то же время на Земле подобные уровни органических молекул типичны для осадков биологического происхождения.

Исследователи подчеркивают, что не утверждают напрямую существование древней жизни на Марсе и не исключают пока неизвестные химические механизмы. Однако, по их словам, совокупность данных делает биологическое объяснение наиболее правдоподобным из известных на сегодня.

Работа дополняет недавние сообщения о необычных породах, обнаруженных марсоходом Perseverance, и усиливает аргументы в пользу того, что следы древней марсианской жизни могли сохраниться до наших дней — но для окончательных выводов потребуются образцы, доставленные на Землю.