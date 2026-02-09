"Землянин" успешно перенес суровые эксперименты в марсианской среде

Пекарские дрожжи Saccharomyces cerevisiae выдержали серию экстремальных тестов в установке, где воспроизвели ключевые факторы марсианской среды. В ходе экспериментов клетки пережили и мощные ударные волны, сопоставимые с теми, что возникают при падении метеоритов, и воздействие токсичных солей, известных по составу марсианского грунта.

Работу выполнили ученые Индийского института науки совместно с коллегами из Физической исследовательской лаборатории в Ахмедабаде. Они проверяли, насколько устойчивы простые организмы к сочетанию физического "удара" и агрессивной химии. Для имитации ударных волн использовали высокоинтенсивную ударную трубу и доводили режим до значений порядка 5.6 Маха, а химическую нагрузку моделировали раствором перхлората натрия (в публикации упоминается концентрация 100 мМ) - отдельно и в комбинации с ударом.

Несмотря на жесткость условий, жизнеспособность сохранялась во всех сериях. В отдельных случаях рост заметно замедлялся, но клетки не "срывались" в полную гибель даже при комбинированном воздействии. Это важно именно потому, что столь интенсивные сценарии раньше редко проверяли на живых клетках как на единой системе.

Авторы связывают устойчивость со способностью быстро формировать рибонуклеопротеиновые конденсаты - безмембранные "сборки", которые помогают переживать стресс. По наблюдениям команды, ударная волна запускала появление двух типов таких структур - стрессовых гранул и P-телец, а при воздействии перхлоратов преимущественно формировались P-тельца. В перспективе подобные конденсаты могут стать удобными биомаркерами клеточного стресса в экспериментах, где изучают реакцию живых систем на внеземные условия.