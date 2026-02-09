Встраиваемый умный замок Xiaomi вышел на глобальный рынок

Компания Xiaomi выпустила на европейском рынке умный замок Self-Install Smart Lock, который устанавливается поверх существующего. Об этом сообщает портал GizmoChina.

Ключевая особенность модели заключается в упрощенном процессе установки. Замок рассчитан на самостоятельный монтаж без сверления и привлечения специалистов: устройство устанавливается поверх существующей замочной системы, что снижает порог входа для конечных пользователей.

Xiaomi Self-Install Smart Lock поддерживает несколько способов разблокировки, включая сканирование отпечатков пальцев, использование постоянных и временных паролей, управление через мобильное приложение по Bluetooth и Wi-Fi, а также голосовые команды с помощью интеллектуальных помощников. Кроме того, конструкцией предусмотрена возможность использования резервного физического ключа.

Замок совместим со стандартом Matter, что обеспечивает интеграцию с различными экосистемами умного дома. В Европе устройство уже поступило в продажу у ряда ритейлеров по цене от €145 (около 13,3 тыс. руб.).