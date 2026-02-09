Установлена причина краха древней цивилизации Шицзяхэ

Крах неолитической культуры Шицзяхэ в долине Янцзы впервые убедительно связали не с засухами, а с серией многолетних наводнений, вызванных периодами аномально сильных дождей. Новая работа показывает, что именно "влажные" климатические фазы совпали по времени с расширением заболоченных территорий, повторяющимися паводками и резким спадом археологических следов, связанных с этой цивилизацией.

Шицзяхэ была одной из наиболее развитых культур своего времени в регионе среднего течения Янцзы: ей приписывают масштабное строительство укреплений и дворцовых комплексов, развитые системы управления водой, а также высокую обработку нефрита и керамики. Исчезновение культуры около 3950 лет назад десятилетиями объясняли разными причинами, но теперь авторы предлагают климатическую "привязку" с почти ежегодным разрешением.

Ключом стал сталагмит HS4 из пещеры Хэшан. Такие образования нарастают слоями и сохраняют геохимические сигналы осадков, превращаясь в природный архив. Исследователи выполнили 925 высокоточных измерений изотопного состава по слоям HS4 и восстановили изменения увлажнения на протяжении тысячелетий.

Реконструкция выявила три засушливых интервала, когда среднегодовые осадки падали ниже 700 мм на сроки от 40 до 150 лет. Однако решающими для Шицзяхэ, по версии авторов, стали два длительных периода чрезмерной влажности: более 1000 мм осадков в год. Один такой отрезок продолжался около 80 лет, второй - примерно 140 лет.

Именно эти дождевые фазы, как утверждается, совпали с признаками частых наводнений и ростом заболоченности, а также с заметным сокращением количества находок, относимых к Шицзяхэ. Логика проста: с дефицитом воды общество научилось справляться при помощи дамб и оросительных систем, а затяжные паводки разрушали инфраструктуру и делали земледелие в низинах неустойчивым. Самые тяжелые условия, по расчетам, начались около 3950 лет назад, после чего люди стали уходить на более высокие участки, а в следующие полтора столетия культурный центр окончательно утратил значение.