«Земля-снежок» оказалась не такой «замерзшей», как считалось

Новое исследование от ученых из Университета Саутгемптона показало, что климат Земли оставался активным даже в период так называемого «Земли-снежка» — одного из самых холодных этапов в истории планеты.

Этот период называется «криогенным» — около 720–635 миллионов лет назад ледники покрывали почти всю поверхность Земли, включая тропики. Ранее считалось, что в таких условиях климатические процессы, смена сезонов практически прекращались из-за изоляции океана от атмосферы. Однако новые данные опровергают эту точку зрения, пишет Еarth.com. Результаты исследования опубликованы в журнале Earth and Planetary Science Letters.

Исследователи проанализировали тонкослоистые осадочные породы с островов Гарвеллахи у западного побережья Шотландии, сформировавшиеся во время стуртианского оледенения, длившегося около 57 миллионов лет в самом начале криогена. В породах сохранились так называемые варвы — годовые слои отложений. Каждый из них отражает условия одного года.

Команда изучила 2640 таких слоев в формации Порт-Аскайг и восстановила ежегодные климатические изменения.

Не совсем замерзшая

Анализ показал, что даже в условиях глобального замерзания сохранялись сезонные колебания, изменения вслед за солнечным циклом и более крупные климатические ритмы.

Микроскопические исследования выявили чередование светлых и темных слоев. Светлые формировались в периоды таяния льда и более высоких температур, темные — в холодные сезоны. Это указывает на регулярные циклы замерзания и оттаивания.

Статистический анализ толщины слоев обнаружил повторяющиеся колебания от нескольких лет до столетий. Многие из них совпадают с известными солнечными циклами, а некоторые напоминают современные климатические процессы, подобные Эль-Ниньо. Это свидетельствует о том, что солнечная активность продолжала влиять на климат даже во время глобального похолодания.

Короткие периоды

Компьютерное моделирование показало, что для поддержания климатической изменчивости было достаточно небольших участков открытой воды в тропиках. Даже ограниченные зоны незамерзшего океана позволяли сохранять обмен энергией между атмосферой и водой.

При этом ученые подчеркивают, что такие периоды активности были редкими. В основном состояние «Земли-снежка» оставалось крайне холодным и стабильным, а климатические колебания носили временный характер и длились не больше нескольких тысяч лет подряд.

Породы островов Гарвеллахи считаются одними из наиболее хорошо сохранившихся свидетельств эпохи глобального оледенения. Их структура позволяет изучать климат прошлого практически по годам.

Авторы отмечают, что результаты помогают лучше понять устойчивость климатической системы Земли. Даже в условиях почти полного замерзания планеты климатические процессы не прекращались полностью, что важно для оценки реакции Земли на экстремальные изменения в будущем.