На архивных радарных данных с Венеры выявлена крупная подземная структура

На Венере впервые получены убедительные признаки крупной лавовой трубки - подповерхностного туннеля вулканического происхождения. Команда из Университета Тренто обнаружила структуру при повторном анализе радиолокационных снимков миссии NASA Magellan, которая картографировала планету в 1990-1992 годах.

Лавовые трубки хорошо известны на Луне и Марсе: там их выдают "провалы" и цепочки ям, заметные на оптических изображениях. На Венере такой подход почти не работает из-за плотных облаков, поэтому исследователи опирались на радар - единственный инструмент, позволяющий "видеть" рельеф сквозь атмосферную завесу.

По данным работы, аномалия расположена в районе Nyx Mons. На радарных кадрах заметны признаки локального обрушения поверхности, типичные для полостей и трубок, сформированных потоками лавы. Авторы интерпретируют объект как возможную лавовую трубку с оценочным диаметром около 1 км и глубиной пустоты не менее 375 м; также приводится оценка толщины перекрытия порядка 150 м и более.

Исследователи подчёркивают, что условия Венеры могут благоприятствовать формированию целых сетей таких каналов, суммарная протяжённость которых способна достигать десятков километров. Если дальнейшие наблюдения подтвердят интерпретацию, это станет важной подсказкой к пониманию вулканической истории планеты и к выбору перспективных районов для будущих миссий с более высоким разрешением.