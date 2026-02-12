Позволяли ли древние греки участвовать женщинам в Олимпийских играх?

Древние олимпийские атлеты славились своей силой и ловкостью, но были ли среди них женщины? И вообще, существовали ли в Древней Греции спортивные состязания для женщин? Портал livescience.com разобрался в вопросе.

© Wikipedia

В древних Олимпиадах участвовали люди со всей Греции, а иногда и из других стран. От 776 года до н.э. до 393-го н.э. ограничения для женщин, судя по всему, были строгими. По крайней мере, об этом говорит древнегреческий писатель Павсаний, живший во II веке. Он отмечал, что, по закону, любых женщин, «пойманных» на Олимпиаде, надлежало сбросить с обрыва.

Хотя древняя Олимпиада была закрыта для женщин, они по-прежнему могли соревноваться в других атлетических состязаниях — особенно в тех, что предполагали бег. Существовала даже серия гонок, посвященных богине Гере: она проходили там же, в Олимпии, где проходили и игры. По словам Павсания, незамужние девушки соревновались в трех категориях, и гонки проходили раз в четыре года. Победительницы получали оливковые венки и долю коровы, которую приносили в жертву Гере.

Женщины также участвовали в гонках на колесницах, но не обязательно в роли спортсменов. Они могли получить победу в качестве владелиц команд. Так, Киниска, принцесса Спарты, стала первой известной победительницей Олимпийских игр, когда ее колесница выиграла соревнования в 396 году до н.э. Она владела лошадьми, принесшими победу, а надпись на основании ее статуи гласит, что Киниска была «единственной женщиной во всей Греции», выигравшей на Олимпиаде.

Древние тексты и археологические находки свидетельствуют о том, что женщины соревновались и в других видах спорта, таких как борьба. Подтверждений существования формальных женских состязаний мало, но это не значит, что их совсем нет. Как минимум литературные источники говорят о том, что женщины в Спарте активно занимались спортом.

По факту, для спартанок практика в борьбе была обязательным требованием — так девушки должны были поддерживать себя в хорошей физической форме. Древний поэт Проперций в I веке до н.э. писал, что его впечатлило, как нагие женщины принимали участие в тех же соревнованиях, что и мужчины, не подвергаясь критике. Он также утверждает, что спартанки практиковали панкратион — древнюю форму смешанных единоборств. А вот после свадьбы у женщин было меньше способов заниматься спортом. По мнению историков, атлетика в целом была своего рода обрядом посвящения, и в случае женщин она символизировала превращение из ребенка в будущую невесту.

Во времена римского правления Грецией количество женских соревнований лишь увеличилось, даже несмотря на то, что римляне не испытывали никаких теплых чувств к греческой атлетике. Есть ряд артефактов древнеримской эпохи, свидетельствующих о спортсменках в Греции. Надпись на одной статуе гласит, к примеру, что женщина по имени Гедея в I веке н.э. выиграла несколько забегов и гонок на колесницах, получив в награду афинское гражданство.

Другая надпись, тоже датируемая I веком, была найдена на острове Кос. Она перечисляет членов школы борьбы на острове — все имена мужские, за исключением одного. Гетерия Прокилла и ряд других борцов упомянуты как «пресвитеры» — словом, которым называли людей почтенного возраста и важных жителей города.