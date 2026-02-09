Описанную в Библии главную реку Рая нашли на спутниковых снимках

На серии спутниковых снимков ученые обнаружили древнее, уже высохшее русло реки в Саудовской Аравии, которое соответствует библейскому описанию главной реки Эдема — Фисон. Об этом рассказал геолог из Бостонского университета Фарук Эль-База.

© Вечерняя Москва

По словам исследователя, Фисон на картах может обозначаться как Вади-эль-Батин. Он тянется от западного нагорья Хиджаза рядом с Мединой до северной части Персидского залива близ Кувейта.

Извилистое русло реки похоже на библейское описание моря, которое «омывало всю землю Хавила, где золото». Также ученые отметили, что река Карун в Иране, протекающая через горы Загрос, может являться Гихоном — ивритское слово «сабаб» со значением «кружить» или «извиваться» подходит под описание извилистого русла водоема.

— Теперь мы можем проследить реки, которые когда-то определяли расположение человеческих поселений и, возможно, даже послужили источником вдохновения для древних библейских сюжетов, — отметил Эль-Баз.

Другой ученый, библейский археолог Джеймс А. Зауэр подчеркнул, что особенности высохшего русла реки Вади-эль-Батин лучше всего соответствуют библейскому описанию Фисона.

Археологи нашли доказательства древних ритуалов в Тель-Мегиддо, который связывают с последней битвой между добром и злом. Там обнаружили керамическое святилище и зооморфный ритуальный сосуд в виде барана. Возраст артефактов превышает три тысячи лет, их создали ханаанеи — древние семитские народы, которые жили в регионе Леванта.