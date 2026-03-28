Самые дорогие космические миссии в истории человечества

Освоение космоса всегда было дорогим удовольствием. На то, на выведение спутников на орбиту, доставку грузов и космонавтов на станции тратятся баснословные деньги — десятки миллиардов, иногда и сотни. Портал bgr.com рассказал о самых дорогих космических миссиях в истории.

ГЛОНАСС

Когда СССР запустил «Спутник», американские ученые нашли способ отслеживать его, анализируя частоты радиосигналов. После этого они методом обратной инженерии выработали технологию, которая позволяла бы спутникам отслеживать объекты на Земле — и так появилась концепция GPS.

Тем временем, Советский Союз начал работать над аналогичной идеей после того, как В.С. Шебашевич предложил применить техники радиоастрономии для воздушной навигации в 1957-м. В 1979 году состоялся запуск проекта «Цикада», в состав которого вошли четыре навигационных спутника, и после успешных тестов началась работа над ГЛОНАСС. После распада СССР сокращения бюджетов привели к тому, что систему пришлось ремонтировать, но к 2011-му она вновь получила покрытие всей страны. Итого затраты на миссию оцениваются примерно в $8 млрд.

Космический телескоп «Джеймс Уэбб»

«Хаббл» открыл астрономам путь в новую эру научных открытий, которые перевернули наше понимание вселенной не один раз. Он по-прежнему находится в строю, но, несмотря на свои достижения, «Хаббл» состарился — ему 35 лет, и у него нет инструментов, которые позволили бы заглянуть глубже в прошлое. Поэтому NASA начала работать над преемником телескопа — и результатом этой работы стал «Джеймс Уэбб».

Обсуждения программы, на самом деле, начались еще в 1990-х. Официально строительство телескопа стартовало в 2004-м, а запустили его, после ряда задержек, в 2021-м. Для изучения инфракрасной радиации «Джеймс Уэбб» необходимо было разместить гораздо дальше, чем «Хаббл» — в точке Лагранжа L2.

NASA оценивает итоговую стоимость проекта где-то в $8,8 млрд. Агентство также собирается потратить свыше $867 млн на поддержку телескопа в течение следующих пяти лет.

«Галилео»

Европа тоже занимается освоением космоса. Навигационная система «Галилео» создана Европейским космическим агентством (ЕКА) и является единственной системой своего рода, находящейся под гражданским контролем. Несмотря на то, что большинство стран-членов Евросоюза выступают близкими союзниками США, организация заказала разработку системы для создания независимой сети навигационных спутников, которая не использовалась бы в военных целях.

Но программа не пошла по намеченному плану. Спутники несколько раз отказывали, а те два, что получилось запустить, вышли на неправильную орбиту. Изначально активацию «Галилео» планировали провести в 2008-м, но к 2020-му оригинальный бюджет в $3,1 млрд увеличился до более $10 млрд. На сегодняшний день система насчитывает 28 спутников на высоте 23 222 км (те два спутника, что вышли на неправильную орбиту, выполняют другие задачи).

GPS

Детище космической гонки. Идея GPS родилась, когда сотрудники Университета Джонса Хопкинса заметили, что частоты радиосигналов советского «Спутника» позволяли отслеживать его на орбите. Правительство США решило расширить идею и использовать спутниковые аппараты для отслеживания наземных ресиверов, разработав первую систему позиционирования для вооруженных сил.

В 1983-м президент Рональд Рейган сделал систему GPS доступной для всех коммерческих авиалиний. А уже в 1989-м появилась первая коммерческая GPS, пусть минобороны страны и занизило точность системы для публики. На сегодняшний день система опирается на 31 спутник, на который американское правительство потратило свыше $12 млрд.

Космический телескоп «Хаббл»

«Хаббл» — пожалуй, один из самых хорошо знакомых публике объектов в космосе. Наблюдение за отдаленными частями вселенной с Земли может быть сложной задачей из-за множества переменных, от погоды до скорости ветра и загрязнения окружающей среды. Именно поэтому ученые запускают телескопы в космос — и «Хаббл» стал самым известным.

Инструмент запустили в апреле 1990-го, и он работает до сих пор — по прогнозам специалистов, его вахта продолжится до 2030-2040-х. NASA потратила на программу примерно $16 млрд, хотя в эту сумму не входят затраты на ремонт и техобслуживание телескопа.

Международная космическая станция

После окончания холодной войны, когда напряжение на международной арене спало, США и Россия объединили свои программы по строительству космических станций — и так появилась МКС, в создании которой также помогли ЕКА и японское агентство JAXA. На борту станции с ноября 2000-го всегда есть люди; она выступает перманентной площадкой для любых экспериментов, связанных с невесомостью.

Техобслуживание МКС ежегодно обходится NASA в $3 млрд, а по данным ЕКА все страны-участницы проекта совместно потратили приблизительно $100 млрд на строительство станции. Цифры продолжат расти, пока МКС не сойдет с орбиты в 2030-м.

«Шаттл»

Программа «Шаттл», начавшаяся в 1970-х, принесла человечеству значительную часть космических открытий. Она состояла из частично возвращаемого космического аппарата, который мог доставлять космонавтов и груз как на в космос, так и назад на Землю. Первый полет состоялся в 1981-м, а за всю свою карьеру «Шаттл» завершил 135 миссий, доставив в космос людей из 16 разных стран.

Но, к сожалению, в 1986-м пуск миссии «Челленджер» обернулся катастрофой, унесшей жизни всех членов экипажа. А в 2003-м состоялся еще один несчастный случай, в ходе которого транспорт сломался при повторном входе в атмосферу.

Хотя программу задумывали как способ сделать космос доступным для состоятельных клиентов, цена запуска спутника в космос велика. В среднем, один полет в те времена стоил $450 млн, и это не говоря уже о том, что каждый пуск требовал примерно 54 дня на подготовку (88 после трагедии «Челленджера»). По этим причинам программу закрыли в 2011 году. Итоговая стоимость «Шаттла» составила $49 млрд в пересчете на курс 2020 года. Но это лишь цена разработки: если считать затраты на пуски, то цифра вырастет до $209 млрд.

«Аполлон»

На пике холодной войны СССР и США состязались в космической гонке — и Америка первой смогла доставить человека на Луну. В 1969-м году астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин стали первыми людьми, ступившими на лунную поверхность.

Их достижение — результат программы «Аполлон», которая завершилась спустя 11 запусков в 1972-м. Итого на Луне побывали 12 астронавтов, причем некоторые даже прокатились по ней на багги. Но, к сожалению, в январе 1967 три астронавта погибли во время запуска из-за пожара в командном модуле. NASA пришлось полностью переработать модуль и его материалы. Итоговая стоимость «Аполлона» оценивается в $28 млрд, но если перевести деньги в нынешний курс, то получится свыше $280 млрд.