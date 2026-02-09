Миллиарды Android-смартфонов назвали опасными

Более 40 процентов смартфонов на Android — миллиарды устройств — назвали опасными для использования. Об этом сообщает издание Forbes.

Авторы журнала сослались на диаграмму распределения Android, опубликованную Google. Оказалось, что актуальная операционная система (ОС) — Android 16 — установлена лишь на 7,5 процентах смартфонов. При этом Android 15 используется в 19,3 процентах устройств, Android 14 — 17,9 процентах, Android 13 — 13,9 процентах. Журналисты подчеркнули, что лишь эти четыре системы Google продолжает поддерживать.

В материале говорится, что лишь 58 процентов девайсов на Android продолжают получать новые функции и патчи безопасности. «40 процентов — более миллиарда пользователей, подверженных новым атакам и не имеющих возможности обновить свои телефоны с исправлениями», — заметили авторы.

Специалисты отметили, что перейти на новый смартфон необходимо, если он работает на Android 12 или более старой ОС и не может получить обновление до Android 13. Последнюю систему он назвали базовым минимум в 2026 году.

