Vivo X Fold 6 назвали потенциально лучшим складным камерофоном

Шёл 2026 год, а рынок складных смартфонов только становится лучше. Так, по слухам, в ближайшие месяцы Vivo представит Vivo X Fold 6. И, согласно утечке, эта модель может получить одну из самых продвинутых камер среди всех складных устройств.

Инсайдер Smart Pikachu сообщил, что Vivo делает упор на камеры. По его данным, Vivo X Fold 6 сейчас тестируется с сенсором на 200 мегапикселей, а также с дополнительным датчиком, отвечающим за более точную передачу цветов.

Для сравнения, прошлогодний Vivo X Fold 5 был оснащён основной камерой на 50 Мп, широкоугольным модулем на 50 Мп и телеобъективом с таким же разрешением. Отдельного датчика для улучшения цветопередачи в нём не было.

Пока неизвестно, какой именно сенсор будет использоваться в Vivo X Fold 6 — от Samsung или другого производителя, а также будет ли 200-Мп камера основной. Зато ожидается, что смартфон получит флагманский процессор Snapdragon 8 Elite.