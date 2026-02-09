Ученые раскрыли механизм, питающий полярное сияние Земли

Международная группа исследователей из Гонконгского и Калифорнийского университетов (Лос-Анджелес) открыла ключевой механизм, который непрерывно поддерживает свечение полярных сияний. Решение долгой научной загадке было найдено с помощью данных космических аппаратов NASA, передает nature.com.

Ранее было известно, что сияния возникают от столкновения заряженных частиц с атмосферой, но оставалось неясным, как ускоряющие их электрические поля не затухают за считанные секунды. Новое исследование показало, что роль «космической батареи» играют альфвеновские волны — особый тип плазменных волн, распространяющихся вдоль магнитных линий Земли.

Ученые, имеющие опыт изучения магнитосфер Юпитера и Сатурна, применили «планетарный подход» к анализу данных зондов Van Allen Probes и миссии THEMIS. Анализ подтвердил, что альфвеновские волны непрерывно доставляют энергию в «область ускорения авроры», выступая естественным ускорителем частиц. Это пополнение предотвращает коллапс электрических полей, обеспечивая продолжительное свечение.

Как отметил профессор Чжунхуа Яо, это открытие не только дает окончательный ответ на вопрос о природе земных сияний, но и предлагает универсальную модель, применимую для изучения других планет Солнечной системы и за ее пределами.