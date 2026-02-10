Эксперт рассказал, когда человечество начнет строить базы на Луне

Американцы сосредотачиваются на Луне: они всерьез настроены в ближайшие пару лет высадить своих космонавтов на спутнике Земли. Сначала компания Blue Origin Джеффа Безоса анонсировала приостановку суборбитальных полетов New Shepard на срок не менее двух лет. Как сообщается, решение принято ради концентрации на разработке технологий для пилотируемых лунных миссий.

А теперь и Илон Маск подтвердил: компания SpaceX откладывает свои планы по Марсу и концентрирует усилия на высадке на Луну.

"Для тех, кто не знает, SpaceX уже переключила внимание на строительство саморазвивающегося города на Луне, поскольку потенциально мы можем достичь этого менее чем за 10 лет, в то время как на Марсе потребовалось бы более 20 лет", - написал Маск в соцсети.

Как он объяснил, полет на Марс возможен только в том случае, если планеты выстраиваются в линию каждые 26 месяцев (время полета - шесть месяцев), в то время как на Луну можно отправляться каждые 10 дней (время полета - 2 дня).

"Это означает, что мы можем намного быстрее завершить строительство лунного города, чем марсианского", - резюмирует миллиардер.

Впрочем, от Марса отказываться он тоже не намерен.

"SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и начнет это делать примерно через 5-7 лет, но главным приоритетом является обеспечение будущего цивилизации, а на Луне это произойдет быстрее", - подчеркивает Маск.

Как написала газета Wall Street Journal (WSJ), сначала, в 2027 г., планируется беспилотная посадка лунного корабля HLS, а потом, в 2028 году, уже и пилотируемая версия. Но многое зависит от того, как будут проходить испытания Starship в 2026 году. В частности, как пройдет отработка заправки на орбите, ключевого элемента в миссии HLS к Луне.

С 1969 по 1972 год на Луне в рамках шести успешных миссий программы "Аполлон" побывали 12 человек. Так кто станет тринадцатым землянином, который ступит на поверхность Луны? Вопрос интересный.

Между тем НАСА перенесло как минимум на март запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне, в ходе которой четыре астронавта совершат виток вокруг нее. Временное окно для запуска миссии Artemis II должно было открыться 6 февраля. Экипаж - американцы Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и канадец Джереми Хансен - уже находился на предстартовом карантине. Однако, по словам главы космического агентства Джареда Айзекмана, во время "генеральной репетиции" произошла утечка жидкого водорода на стыке центрального блока во время заправки.

В отличие от типичных запусков Artemis II не может стартовать в любой день. У орбитальной механики свои требования, которые прежде всего зависят от взаимного расположения Земли и Луны. В настоящее время остались доступные стартовые окна: с 6 по 11 марта, с 1 по 6 апреля, а также 30 апреля. Изменение графика повлияло и на режим подготовки астронавтов. Теперь им предстоит повторно войти в режим изоляции за две недели до новой даты запуска.

Напомним: Artemis II ("Артемида 2") - первая за пятьдесят с лишним лет после знаменитой Apollo 17 в 1972 году экспедиция людей за пределы околоземной орбиты. Космический корабль Orion совершит один виток вокруг Луны: он должен пройти на расстоянии десятков тысяч километров от ее поверхности и вернуться на Землю с приводнением в акватории Тихого океана. Продолжительность полета составит десять дней.

Комментарий

Максим Литвак, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией отдела ядерной планетологии ИКИ РАН:

- Менее десяти лет строительства "лунного города" даже для Маска выглядит амбициозно и оптимистично. Просто по текущему плану-графику у американцев основной проект "Артемида". И для начала им нужно протестировать много чего. И будет "Артемида 2", которую они перенесли. Это облет Луны с астронавтами: чтобы они побывали на орбите, на которой будут происходить основные события.

Что касается Маска, то это уже следующий ход. Однако все зависит от готовности лунного посадочного аппарата, который делает Илон Маск. Туда должны Starship отправить, и два человека спустятся на поверхность Луны. Это произойдет году в 2028-м. А потом для города надо еще место выбрать, где будет такая "точка роста". Надо отработать очень много технологий. Любую лунную базу на Луне, которую будут посещать астронавты, надо обеспечить энергией, воздухом, водой. Это целый ряд очень серьезных шагов. Надо определиться с технологиями, протестировать их.

Безусловно, человечество на Луне окажется и начнет строить базы после 2030 года. Насколько они будут походить на тот город, о котором мечтает Маск, мне сказать трудно. Но ясно, что рано или поздно и такой будет построен. Сейчас освоение Луны превращается в мейнстрим, и соответственно многие страны этим занимаются.