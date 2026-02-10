Telegram в России замедлился

В России Telegram работает с заметными перебоями, особенно при загрузке «тяжёлого» контента. При этом глобально проблем в работе мессенджера не зафиксировано. Пользователи жалуются на сложности с загрузкой видео и фотографий, прежде всего в высоком разрешении.

Судя по данным сервиса Detector404, проблемы начались ещё вечером 9 февраля. Наибольшее количество жалоб связано с работой веб-версии Telegram.

Аналогичная картина наблюдается и на сервисе Сбой.РФ.

«Telegram замедлился до скорости 3G», — отметил один из пользователей в комментариях.

В основном речь идёт о трудностях с загрузкой видео и голосовых сообщений.

При этом, по словам пользователей, использование «дополнительных сетевых средств» полностью нормализует работу сервиса. Одновременно с этим, согласно данным глобального сервиса Downdetector, серьёзных сбоев в работе Telegram не зафиксировано.

Сообщения о точечных вмешательствах в работу мессенджера начали появляться в середине января 2026 года. Спустя несколько дней сенатор Артём Шейкин заявил, что Роскомнадзор «применяет меры» в отношении Telegram в ответ на нарушения законодательства.