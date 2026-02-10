Android-прошивка LineageOS получила функции Google Pixel

Команда разработчиков LineageOS выпустила обновление LineageOS 23.2 — одну из самых популярных альтернатив стандартному Android, пишут СМИ. Вместе с новой версией система получила несколько заметных улучшений, многие из которых раньше были доступны только на смартфонах Google Pixel.

© LineageOS

LineageOS 23.2 получила новый дизайн Material 3 Expressive. Интерфейс стал «более современным и плавным», отмечается в релизе: улучшились анимации, появились размытые фоны, обновились шрифты и меню. Изменения затронули и стандартные приложения, включая калькулятор и музыкальный плеер.

Ещё одно важное нововведение — полностью настраиваемая панель быстрых настроек. Пользователь может изменить её внешний вид и расположение элементов.

Среди других улучшений — расширенный тёмный режим и более удобные инструменты для работы с файлами в защищённом пространстве.

Теперь крупные версии LineageOS, кстати, будут выходить раз в полгода.