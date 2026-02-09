Ученые выяснили причину гибели цивилизации в Китае 4000 лет назад

Ученые из Оксфордского университета выяснили, что причиной краха древней китайской цивилизации Шицзяхэ стали масштабные и продолжительные наводнения. Результаты исследования опубликованы в журнале National Science Review.

Цивилизация Шицзяхэ существовала около 4600 лет назад в среднем течении реки Янцзы. Она обладала развитой городской инфраструктурой, системами водоснабжения и ремесленным производством. Однако примерно через тысячу лет культура исчезла, и причины этого долго оставались неясными.

Для реконструкции климата исследователи проанализировали сталагмит из пещера Хэшан. По слоям карбоната кальция ученые восстановили историю осадков за тысячу лет, выполнив 925 высокоточных измерений.

Реконструкция показала три длительных периода засухи и два периода обильных дождей. Во время фаз повышенных осадков — более 1000 мм в год — в долине усиливались наводнения, расширялись болота и сокращалось население. Особенно серьезные изменения произошли около 3950 лет назад, когда начался самый продолжительный период сильных дождей. В это время озера расширились, низменности оказались затоплены, а пригодные для земледелия земли резко сократились.

Археологические данные свидетельствуют, что в этот период численность населения резко уменьшилась, а жители покинули центральные районы и переселились в более высокие местности. Это совпадает с упадком культуры Шицзяхэ.

Соавтор исследования Кристофер Дэй отметил, что надежные количественные данные об осадках за тысячелетний период удалось получить впервые.

Исследователи подчеркивают, что максимальные осадки во времена краха Шицзяхэ (около 1200 мм в год) были ниже современных рекордов, достигающих 1500 мм. Это показывает, что даже не очень экстремальные по современным меркам дожди могли разрушать древние общества.

Полученные данные могут быть полезны для оценки будущих рисков в условиях глобального потепления и роста частоты экстремальных наводнений.