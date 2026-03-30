Почему в Турции и Швеции пытались запретить кофе?

Кофе приобрел сегодняшнюю популярность сравнительно недавно — лишь в XV веке в Йемене его начали потреблять в пищу как напиток. Однако многие европейцы поначалу относились к диковинному напитку с большим подозрением: кофе не раз запрещали, накладывали ограничения на импорт и даже грозили любителям кофе наказаниями. Портал popsci.com рассказал, как в разные времена пытались запрещать кофе.

Запрет кофе в Мекке XVI века

Примерно в 1500 году кофе прибыл в Мекку. На улицах города быстро появились кофейни, которые обслуживали как местных жителей, так и уставших пилигримов. Но популярность новомодного напитка вызвала подозрения, и в 1511-м чиновник Кха’ир Бег собрал группу ученых, чтобы решить, стоит ли запретить его.

Он надавил на собравшихся, чтобы те поддержали запрет — якобы кофе был вредным для тела, одурманивал разум и мотивировал людей собираться вместе, чтобы вести себя непристойно. Кофейни закрылись, зерна сожгли, и власти провозгласили, что пагубный тренд побежден. Бег поспешил доложить об успехе султану Кансуху аль-Гаури, но тот моментально выразил протест. После этого султан издал королевский указ, который постановил, что, хотя кофе нельзя пить в общественных местах, частное потребление кофе не воспрещалось. Поэтому народ Мекки вновь начал пить кофе, а позже, спустя некоторое время, вернулись и кофейни.

Казни любителей кофе в Стамбуле

Прошло более 100 лет — и султан Мурат IV тоже объявил войну кофе, но теперь в Стамбуле. Хотя его и ранее запрещали в Оттоманской империи, новый правитель придерживался особенно строгой позиции. Он считал кофейни очагами опасной социализации, где в любой момент могли зародиться восстания и бунты.

Поскольку Мурат IV сам пришел к власти в результате одного такого переворота, возможно, он испытывал резонную паранойю. В итоге он запретил кофейни в Стамбуле и пригрозил смертной казнью любому, кого поймают на публике с кофе. Султан вошел в историю как брутальный правитель, и некоторые из худших историй говорят, что он лично убивал любителей кофе и курильщиков — табак тоже был запрещен.

Швеция запрещала кофе пять раз

В XVI веке европейские путешественники, заглянувшие в Оттоманскую империю, смотрели на кофе с любопытством, отмечая, что напиток всегда подавали в маленьких чашках и горячим, при любой погоде. Лишь в XVII веке мода дошла и до Европы, после чего она быстро распространилась. А вскоре кофе подвергся той же критике, что в Мекке и Стамбуле. Поговаривают, что шведский король Густав III относился к напитку с таким недоверием, что он и запретил его, и провел странное «медицинское» испытание кофе на двух осужденных преступниках — чтобы понять эффект напитка. Якобы один пил кофе каждый день, а второй пил чай. Оба в итоге пережили короля, которого убили в 1792-м.

Так или иначе, Швеция запрещала импорт кофе пять раз: в 1756, 1766, 1794, 1799 и 1817 году. Новые привычки в стране часто критиковали, а запреты на законодательном уровне преимущественно были результатом торгового дефицита. Причем под запрет попадал именно кофе, выращенный в колониях других европейских стран, и для укрепления этого запрета арестовывали даже тех, кто торговал кофе в мелких масштабах.

Прусский спецотряд по вынюхиванию кофе

В 1777-м король Пруссии Фридрих II Великий выпустил записку, изобличающую кофе. По его мнению, напиток был отвратительным, и его поданные тратили слишком много денег на кофе — денег, которые уходили за пределы страны. Как и в случае со Швецией, проблемы Пруссии с кофе были экономическими. Фридрих считал, что это напиток для элиты; обычным людям положено пить пиво.

В 1781-м Фридрих создал королевскую монополию на кофе, включая собственные обжарочные, параллельно запретив гражданам закупать зерна из-за границы и готовить их лично. Кофе стал куда более дорогим, что, в свою очередь, привело к контрабанде. Тут-то и появился специальный отряд «нюхачей кофе» — как правило, ими становились ветераны войны, вышедшие в отставку из-за полученных ранений. Они рыскали по улицам, пытаясь вынюхать нелегальный кофе. Те, кого поймали с поличным, были вынуждены платить штраф, четверть которого уходила ответственному нюхачу.