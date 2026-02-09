Дисплей складного iPhone Fold будет прочнее, чем у конкурентов

Ожидается, что экран складного iPhone Fold будет покрыт прозрачной полиимидной плёнкой Clear Polyimide (CPI) производства Kolon Industries.

© mobidevices.com

По данным издания The Elec, Apple рассматривает прозрачную полиимидную (PI) плёнку в качестве защитного слоя для ультратонкого стеклянного покрытия своего складного смартфона, который, предположительно, получит название iPhone Fold.

Для сравнения, в моделях Galaxy Z Fold и Galaxy Z Flip компания Samsung, как сообщается, использует полиэтилентерефталатную (PET) плёнку. Apple же склоняется к применению более дорогой полиимидной плёнки PI, предпочитая её более распространённому и дешёвому PET-решению.

Защитная плёнка располагается поверх сверхтонкого стекла и является тем слоем, с которым пользователи взаимодействуют напрямую. Это делает её критически важной как с точки зрения долговечности, так и удобства использования. Несмотря на то что ультратонкое стекло обеспечивает более высокую прозрачность и качество изображения по сравнению с альтернативными материалами, оно остаётся уязвимым к повреждениям, из-за чего дополнительный защитный слой необходим.

Источники в отрасли утверждают, что прозрачная полиимидная плёнка на данный момент является основным кандидатом для складных устройств Apple. Такой выбор можно рассматривать как попытку технологической дифференциации от конкурентов. Хотя PI-плёнка дороже PET-аналога, она отличается более высокой твёрдостью поверхности и лучшей устойчивостью к царапинам, что потенциально решает одну из ключевых проблем, с которыми пользователи сталкиваются при эксплуатации складных смартфонов.