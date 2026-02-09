На «Госуслугах» появится «красная кнопка»

При совершении сомнительного действия, которое может повлечь кражу денег, пользователь сможет нажать на "красную кнопку" на "Госуслугах". После этого будет запускаться режим "охлаждения" банковских и SIM-карт человека, чтобы мошенники не смогли похитить деньги. Об этом рассказал заместитель главы Минцифры Иван Лебедев на заседании IT-комитета Госдумы.

© Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС

По его словам, ранее появилась необходимость в создании качественного технологически настроенного процесса, когда человек сможет быстро заявить об инциденте. Например, когда пользователь по ошибке передает личные данные третьему лицу.

Так, "красная кнопка" позволит избежать множества новых случаев мошенничества, так как человек сможет обезопасить себя самостоятельно, отмечает Лебедев.

"Это даст сигнал всем сообществу - операторам связи и банкам, что человек находится в опасности, что его обманули и необходимо ввести режим охлаждения как минимум на сутки", - объясняет Лебедев.

Глава IT-комитета Госдумы Сергей Боярский добавляет, что появление "красной кнопки" позволит в "один клик" сообщить контрагентам о совершении в отношении него противоправных действий. По его словам, банки и операторы после получения информации от пользователя введут "период охлаждения" для значимых операций - смены пароля и перевода денежных средств.