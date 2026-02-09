Найдены следы посещения людьми арктических островов 4500 лет назад

Первые люди приплыли на север Гренландии 4500 лет назад: археологи
Археологи из Университета Калгари и Гренландского университета обнаружили на архипелаге Кицисут к северу от Гренландии следы неоднократного посещения людьми более 4 500 лет назад. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.
Эти находки показывают, что ранние палеоинуитские общины обладали навыками мореплавания, позволявшими им активно использовать ресурсы Арктики и влиять на экосистему региона.
Опасное путешествие через полиньи
Кицисут находится в самом сердце Пикиаласорсуака (Гренландия) — комплекса полиней, участков океана, которые не замерзают даже в суровую арктическую зиму. Чтобы попасть на острова, люди преодолевали не менее 50 километров открытого моря, сталкиваясь с сильными течениями, резкими боковыми ветрами и ледяной водой.
«Это было необычайное путешествие на небольших каркасных лодках. Оно требовало перевозки семей и припасов через опасные воды», — говорит доктор Мэтью Уоллс из Университета Калгари.
Он отмечает, что регулярные переходы к колониям морских птиц и другим сезонным ресурсам демонстрируют высокий уровень морского мастерства.
Археологические находки
На архипелаге задокументировано около 300 объектов. Среди них кольца от палаток, очаги, орудия охоты и остатки пищевых отходов. Эти артефакты указывают на повторные визиты и длительное использование островов. По словам Уоллса, даже редкие находки плавсредств подтверждают, что люди не ограничивались наземными охотничьими практиками и активно взаимодействовали с морской средой.
Особое внимание ученые уделили сезонной мобилизации ресурсов. Палеоинуиты привозили на острова припасы и, вероятно, животных для охоты, а также перемещали морские продукты обратно на материк. Это позволило им соединять морские и наземные экосистемы, влияя на распределение питательных веществ и биологическое разнообразие.
Социальные и культурные аспекты
Навыки мореплавания имели важное значение для социальной структуры палеоинуитов.
«Умение выходить в открытое море и безопасно возвращаться с добычей передавалось из поколения в поколение и формировало часть общественной жизни», — говорит Уоллс.
Регулярные переходы на лодках требовали координации, знаний о течениях и погоде, а также совместной работы, что укрепляло социальные связи и обучение молодых членов общины.
Влияние на экосистему
Ранние мореплаватели активно взаимодействовали с морскими птицами, морскими млекопитающими и другими ресурсами.
«Занимаясь охотой, сбором и перемещением морских питательных веществ на сушу, эти люди выполняли функции "экологических инженеров", — добавляет Уоллс.
Их деятельность способствовала формированию и поддержанию биологического разнообразия на островах, а также повлияла на структуру прибрежных экосистем.
Ученые отмечают, что эти события произошли сразу после отступления ледников, когда природа в регионе была особенно хрупкой. Постоянное присутствие людей на Кициссуте, их регулярные морские путешествия и использование сезонных ресурсов показывают, насколько хорошо они приспосабливались к суровым условиям и умели выстраивать устойчивые способы взаимодействия с окружающей средой.