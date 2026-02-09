Найдены следы посещения людьми арктических островов 4500 лет назад

Археологи из Университета Калгари и Гренландского университета обнаружили на архипелаге Кицисут к северу от Гренландии следы неоднократного посещения людьми более 4 500 лет назад. Исследование опубликовано в журнале Antiquity.

© Naukatv.ru

Эти находки показывают, что ранние палеоинуитские общины обладали навыками мореплавания, позволявшими им активно использовать ресурсы Арктики и влиять на экосистему региона.

Опасное путешествие через полиньи

Кицисут находится в самом сердце Пикиаласорсуака (Гренландия) — комплекса полиней, участков океана, которые не замерзают даже в суровую арктическую зиму. Чтобы попасть на острова, люди преодолевали не менее 50 километров открытого моря, сталкиваясь с сильными течениями, резкими боковыми ветрами и ледяной водой.

«Это было необычайное путешествие на небольших каркасных лодках. Оно требовало перевозки семей и припасов через опасные воды», — говорит доктор Мэтью Уоллс из Университета Калгари.

Он отмечает, что регулярные переходы к колониям морских птиц и другим сезонным ресурсам демонстрируют высокий уровень морского мастерства.

Археологические находки

На архипелаге задокументировано около 300 объектов. Среди них кольца от палаток, очаги, орудия охоты и остатки пищевых отходов. Эти артефакты указывают на повторные визиты и длительное использование островов. По словам Уоллса, даже редкие находки плавсредств подтверждают, что люди не ограничивались наземными охотничьими практиками и активно взаимодействовали с морской средой.

Особое внимание ученые уделили сезонной мобилизации ресурсов. Палеоинуиты привозили на острова припасы и, вероятно, животных для охоты, а также перемещали морские продукты обратно на материк. Это позволило им соединять морские и наземные экосистемы, влияя на распределение питательных веществ и биологическое разнообразие.

Социальные и культурные аспекты

Навыки мореплавания имели важное значение для социальной структуры палеоинуитов.

«Умение выходить в открытое море и безопасно возвращаться с добычей передавалось из поколения в поколение и формировало часть общественной жизни», — говорит Уоллс.

Регулярные переходы на лодках требовали координации, знаний о течениях и погоде, а также совместной работы, что укрепляло социальные связи и обучение молодых членов общины.

Влияние на экосистему

Ранние мореплаватели активно взаимодействовали с морскими птицами, морскими млекопитающими и другими ресурсами.

«Занимаясь охотой, сбором и перемещением морских питательных веществ на сушу, эти люди выполняли функции "экологических инженеров", — добавляет Уоллс.

Их деятельность способствовала формированию и поддержанию биологического разнообразия на островах, а также повлияла на структуру прибрежных экосистем.

Ученые отмечают, что эти события произошли сразу после отступления ледников, когда природа в регионе была особенно хрупкой. Постоянное присутствие людей на Кициссуте, их регулярные морские путешествия и использование сезонных ресурсов показывают, насколько хорошо они приспосабливались к суровым условиям и умели выстраивать устойчивые способы взаимодействия с окружающей средой.