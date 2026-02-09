Раскрыты ближайшие планы Apple по выпуску дешевых устройств

Apple готовится к серии анонсов в первой половине 2026 года. Компания в ближайшее время представит iPhone 17e и несколько моделей iPad, сообщает Bloomberg.

Так, ожидается выход базового iPad (12-го поколения) с процессором Apple A18, как в iPhone 16, и iPad Air с компьютерным чипом A4. При этом стандартный iPad впервые получит 8 ГБ оперативной памяти и поддержку Apple Intelligence, которую в компании рассматривают как ключевой фактор в продвижении обновленной модели.

Ближайшим анонсом станет iPhone 17e, который получит процессор A19 и поддержку MagSafe. При этом гаджет сохранит дизайн предшественника с вырезом-«челкой». По слухам, презентация может состояться уже 19 февраля.

Также Apple планирует представить обновленные MacBook Pro и MacBook Air. Однако главным событием в сегменте ноутбуков станет запуск «бюджетного» MacBook с процессором от iPhone — устройство получит чип A-серии вместо M. В Apple рассчитывают, что новинка станет доступной точкой входа в экосистему Mac для новых пользователей.