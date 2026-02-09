На юго-западе США одомашнивали картофель уже 10 000 лет назад

Новое исследование показало, что древние каменные орудия с юго-запада Северной Америки сохранили следы раннего земледелия, связанного с местным картофелем. Анализ крахмальных частиц, застрявших в жерновах и других каменных орудиях, свидетельствует о том, что коренные народы региона целенаправленно выращивали и использовали дикий картофель уже около 10 000 лет назад.

Долгое время считалось, что раннее земледелие в этом регионе основывалось главным образом на культурах, завезенных из Мезоамерики, таких как кукуруза и тыква. Местные растения воспринимались как второстепенный источник пищи. Однако новые данные меняют эту точку зрения. Исследование опубликовано в журнале PLOS One, пишет Еarth.com.

Исследователи изучили 401 каменный инструмент с 14 археологических памятников. Ученые применяли щадящие методы анализа, позволяющие извлекать микроскопические следы крахмала без повреждения артефактов.

На девяти из них был обнаружен крахмал картофеля Solanum jamesii, произрастающего в районе Четырех Углов. (Район «Четыре Угла» — это уникальное место на юго-западе США, где под прямым углом сходятся границы четырех штатов: Аризоны, Колорадо, Нью-Мексико и Юты.) В четырех местах его следы встречались регулярно на протяжении тысячелетий, что указывает не на случайный сбор, а на систематическое использование и уход.

Наибольшая концентрация находок зафиксирована в южной Юте, юго-западном Колорадо и северо-западном Нью-Мексико — там же до сих пор сохраняются живые популяции растения.

По словам ведущего автора исследования Лисбет Лаудербек из Университета Юты, эти данные подтверждают возможность раннего одомашнивания местного картофеля.

География находок также указывает на роль человека в распространении растения. За пределами естественного ареала следы картофеля чаще всего находятся рядом с древними поселениями. Генетические исследования подтверждают, что клубни появляеются также вдоль торговых путей.

Соавтор работы, эколог-ботаник Брюс Павлик, отмечает, что такие популяции уже демонстрируют признаки отбора — бОльшую устойчивость к морозу, длительный период покоя и необычные для дикого растения особенности всхожести. Картофель отличался высокой питательной ценностью: он содержал больше белка, калорий и клетчатки, чем современные сорта. Следующим этапом станет поиск прямых следов искусственного отбора.

По словам исследовательницы Синтии Уилсон, у коренных народов дине и хопи знания о выращивании и хранении клубней передавались в основном по женской линии.

Авторы отмечают, что работа подтверждает: коренные народы Юго-Запада не только собирали дикие растения, но и на протяжении тысячелетий занимались их культивацией и селекцией. Это расширяет представления о раннем сельском хозяйстве в Северной Америке.