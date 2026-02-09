Создан первый российский учебник по киберпсихологии

Первый отечественный учебник по киберпсихологии создали ученые нижегородского Университета Лобачевского, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Учебник основан на обширном массиве международных и отечественных эмпирических исследований, данных систематических обзоров и мета-анализов, статистике использования цифровых технологий, а также результатах собственных научных проектов авторов в области киберпсихологии, цифровой безопасности и онлайн-коммуникации", - говорится в сообщении.

В вузе добавили, что киберпсихология - это отрасль прикладной психологии, изучающая взаимодействие человека с виртуальными средами. Она формируется на стыке психологии, информационных технологий и социокультурных изменений.

Учебник носит базовый, обзорный характер. Материалы охватывают ключевые понятия, методы и прикладные области киберпсихологии, обеспечивая полноценную базу для начального и углубленного изучения дисциплины.

"Создание собственного учебника принципиально важно для адаптации научного знания к российскому культурному, социальному и образовательному контексту. В год 110-летия Университета Лобачевского наши ученые продолжают влиять на научную картину всего мира. Учебник учитывает особенности цифрового поведения, коммуникации и рисков, характерных именно для российского социума, а также специфику отечественной системы образования и подготовки специалистов", - сказал ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Олег Трофимов.

Заведующая кафедрой киберпсихологии факультета социальных наук Валерия Демарева отметила, что киберпсихология является не новым, но неоформленным и быстро развивающимся направлением. В России существует ряд исследований, посвященных отдельным аспектам, однако до недавнего времени они не были объединены в единую теоретико-методологическую рамку. В перспективе планируется разработка узкопрофильных учебных пособий, посвященных отдельным направлениям: онлайн-консультированию, цифровым девиациям, видеоиграм, виртуальной реальности и иным.

В данный момент на кафедре киберпсихологии Университета Лобачевского на русскоязычной программе обучаются 30 магистрантов и еще 10 - на англоязычной. Курсовые и дипломные работы по киберпсихологии пишут 15 бакалавров. Дисциплины и курсы по киберпсихологииосваивают также студенты специальностей "Психология" и "Социология" факультета социальных наук ННГУ. До выхода учебника обучение строилось на основе разрозненных источников: переводах зарубежных учебников и отдельных глав, научных статей в международных журналах, авторских методических материалах преподавателей, а также эмпирических исследованиях российских и зарубежных авторов.