Блогер показал, как Galaxy S26 будет прятать переписку от чужих глаз

Samsung ранее рассказала о новой технологии защиты личных данных для будущего флагманского смартфона — Flex Magic Pixel. Техноблогер serg1us опубликовал видео, в котором продемонстрировал, как подобная функция может выглядеть на практике уже сегодня.

© Ferra.ru

Обычные экраны смартфонов светят почти во все стороны, поэтому люди рядом могут видеть, что отображается на дисплее. Сейчас для защиты часто используют специальные «антишпионские» стекла, но они обычно делают экран темнее и ухудшают качество изображения.

© serg1us

© serg1us

Как показал блогер, с новой технологией, благодаря точному управлению подсветкой, дисплей сохраняет высокую яркость и четкость изображения для владельца устройства, одновременно ограничивая углы обзора для посторонних.

Серию Samsung Galaxy S26 должны представить уже в этом месяце.