В России нашли останки древнего существа

Многочисленные фрагменты скелетов, включая части черепов, древнего земноводного хвостатого существа найдены в Белореченске в Краснодарском крае, эти существа являются прототипами преданий о драконе-ольме.

Об этом журналистам сообщили в Палеонтологическом институте им. А. А. Борисяка РАН.

"Новые находки протеид обнаружены в отложениях верхнего плиоцена (возрастом около 3,3-3,0 млн лет) в окрестностях города Белореченска (Краснодарский край). Они представляют собой многочисленные фрагменты скелетов, включая части черепов и элементы подъязычного аппарата, и являются самыми полными материалами по ископаемым протеидам. Данные находки были отнесены к вымершему роду и виду Mioproteus wezei - наиболее близкому родственнику современного европейского протея Proteus anguinus, ныне обитающего в подземных озерах на западе Балканского полуострова и ставшего героем преданий о драконе-ольме", - говорится в официальном заявлении.

Протеи - это группа хвостатых земноводных, существует только два их рода: один проживает в Северной Америке, другой - в Европе, остальные виды вымерли. Ученым никогда не удавалось найти полные скелеты вымерших видов, поэтому их описания делали по малочисленным изолированным позвонкам.

Уточняется, что обнаруженные на Кубани останки позволили ученым впервые детально описать строение черепа миопротея и выполнить его реконструкцию.