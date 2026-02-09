Жители России смогут увидеть проход Луны возле Юпитера

Проход Луны возле Юпитера можно будет наблюдать в небе в конце февраля
Проход Луны возле Юпитера на расстоянии около 5 градусов смогут наблюдать жители Центральной России и некоторых других регионов.
Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.
"27 февраля Луна будет проходить около Юпитера на расстоянии около 5 градусов. Обычно такие сочетания красиво смотрятся на небе и привлекают внимание астрофотографов", - сказал Алексеев.
Кроме того, по информации Алексеева, 28 февраля и в соседних числах состоится малый парад планет - Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий выстроятся в одну линию в пределах 10-11 градусов недалеко от Солнца. Специалист отметил, что полностью этот парад невооруженным глазом увидеть не удастся.
"Но если вооружиться биноклем, то можно будет рассмотреть Венеру и Сатурн на вечернем небе после захода Солнца", - отметил Алексеев.
Также в феврале удобно наблюдать самые яркие зимние созвездия - Тельца, Ориона, Близнецов и Большого Пса. После захода Солнца созвездия видны на юге, в наивысшем положении над горизонтом.
"В созвездии Тельца обращает на себя внимание альфа - Альдебаран, красный гигант на расстоянии 65 световых лет от Земли. Также в Тельце находится молодое звездное скопление Плеяды, хорошо видное глазом", - подчеркнул специалист.