Жители России смогут увидеть проход Луны возле Юпитера

Проход Луны возле Юпитера на расстоянии около 5 градусов смогут наблюдать жители Центральной России и некоторых других регионов.

Об этом ТАСС сообщил научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

"27 февраля Луна будет проходить около Юпитера на расстоянии около 5 градусов. Обычно такие сочетания красиво смотрятся на небе и привлекают внимание астрофотографов", - сказал Алексеев.

Кроме того, по информации Алексеева, 28 февраля и в соседних числах состоится малый парад планет - Сатурн, Нептун, Венера и Меркурий выстроятся в одну линию в пределах 10-11 градусов недалеко от Солнца. Специалист отметил, что полностью этот парад невооруженным глазом увидеть не удастся.

"Но если вооружиться биноклем, то можно будет рассмотреть Венеру и Сатурн на вечернем небе после захода Солнца", - отметил Алексеев.

Также в феврале удобно наблюдать самые яркие зимние созвездия - Тельца, Ориона, Близнецов и Большого Пса. После захода Солнца созвездия видны на юге, в наивысшем положении над горизонтом.