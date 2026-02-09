В Англии найден англосаксонский меч VI века в идеальном состоянии

Ученые из Университета Центрального Ланкашира (UCLan, Англия) обнаружили недалеко от Кентербери меч VI века, сохранившийся в удивительно хорошем состоянии.

Находка помогает исследователям лучше понять раннесредневековую власть, культурные связи и миграционные процессы в Британии и за ее пределами.

Меч как символ власти и статуса

Оружие привлекает внимание сложным мастерством. Рукоять выполнена из серебра с позолотой, на клинке и металлических деталях выгравированы рунические надписи. Рунами пользовались в Северной Европе до широкого распространения латинского алфавита, поэтому эти надписи дают ценные сведения о грамотности и культурном обмене раннего средневековья.

По словам профессора Дункана Сэйера, руководившего раскопками, мечи того периода не были просто оружием — они символизировали власть, господство и социальный статус, передаваясь из поколения в поколение. Мужчина, похороненный с мечом, обнимал его, что подчеркивает личное и символическое значение оружия для владельца.

Особое внимание археологов привлекли остатки органических материалов рядом с мечом. Выявлены следы деревянных и кожаных ножен, выложенных бобровым мехом. Это крайне редкий случай сохранности, позволяющий судить о погребальных практиках, а также о высоком статусе человека.

Сокровища раннесредневековой Англии

Меч найден на одном из самых богатых англосаксонских кладбищ южной Англии. Рядом обнаружили золотой кулон с изображением змеи или дракона, вероятно принадлежащий женщине высокого статуса. Сочетание таких ценных предметов в непосредственной близости — редкое явление.

В других могилах археологи нашли копья, щиты, сеаксы (однолезвийные ножи), бусы, пряжки, броши, застежки и даже хорошо сохранившееся деревянное ведро. Мужские захоронения преимущественно содержали оружие, женские — украшения и предметы домашнего обихода, отражающие традиционные социальные роли англосаксонского общества.

Свидетельства миграции и контактов с Европой

Некоторые находки показывают, что англосаксонские общины активно взаимодействовали с внешним миром. Несколько предметов имеют скандинавское и франкское происхождение. В одной из женских могил конца V века были обнаружены скандинавские артефакты, подчёркивающие роль Кента как перекрестка между Британией и континентальной Европой.

«Эти находки дают важные сведения о политической ситуации, международных контактах и миграционных процессах», — отметил профессор Сэйер.

Результаты показывают, что англосаксонские общины были частью динамичного культурного пространства, а не изолированными поселениями. Профессор Элис Робертс, ведущая «Раскопок в Британии», отметила уникальность меча и богатство кладбища, подчеркнув, что такие находки встречаются крайне редко.