Ученый рассказал об органической жизни на комете-НЛО 3I/ATLAS

Американский астроном Дрю Досс опроверг спекуляции о возможном наличии органической жизни на межзвездном объекте 3I/ATLAS, известном также как «комета-НЛО». Свою позицию исследователь изложил в социальной сети X, передает aif.ru.

По словам ученого, заявления о выделении объектом метана и предположения о сложных биологических или технологических процессах в его ядре далеки от истины.

«Предположение об органической жизни с помощью какого-то сложного ядерного нагревателя слишком далеко от истины, учитывая крайне ограниченные имеющиеся данные», — заявил Досс.

Он пояснил, что наличие метана может быть объяснено естественными причинами: вещество могло быть пропущено при предыдущих наблюдениях или высвобождается из недр ядра только сейчас, по мере приближения к Солнцу.

Вместо этого астроном предложил обратить внимание на другую комету — C/2024 Wierzchos. Этот объект с эксцентриситетом 1,001, вероятно, впервые и в последний раз посещает Солнечную систему, будучи выброшенным из облака Оорта. Его активность подпитывается в основном углекислым газом (CO2), а не водой, что указывает на очень древнее происхождение.

Напомним, что межзвездный объект 3I/ATLAS был обнаружен в июле 2025 года. Ранее гарвардский астрофизик Ави Леб заявлял, что его необычная траектория и поведение отличаются от обычных комет. 19 декабря 2025 года объект максимально сблизился с Землей и теперь направляется к системе Юпитера.