Snapdragon X2 Elite обошел Apple M5 в трех из пяти тестов

Qualcomm, судя по всему, всерьёз нацелилась на лидерство в сегменте Windows-ноутбуков. Свежие тесты Snapdragon X2 Elite неожиданно показали, что новый чип не просто уверенно превосходит Snapdragon X Elite, но и способен навязать конкуренцию Apple M5, а в отдельных сценариях — даже обойти его. Для компании это знаковый момент: первый выход на рынок ноутбуков оказался скорее пробным шагом, чем пределом возможностей.

© Qualcomm

Бенчмарки были проведены каналом Hardware Canucks на предсерийном ASUS Zenbook с ранними версиями драйверов и прошивок, поэтому результаты нельзя считать финальными. Тем не менее даже в таких условиях Snapdragon X2 Elite производит сильное впечатление. Процессор работал с энергопакетом 31 Вт — всего на несколько ватт выше, чем у M5, — но при этом в многопоточных нагрузках продемонстрировал заметное превосходство. Совокупный прирост в CPU- и GPU-тестах по сравнению с Snapdragon X Elite достигает почти 50%.

Наиболее убедительно новый чип проявил себя в тяжёлых рабочих задачах, таких как рендеринг и кодирование видео, где он существенно опережает предыдущее поколение и нередко выходит вперёд по сравнению с решениями Apple. В то же время в графически ориентированных сценариях и профессиональном ПО расстановка сил остаётся менее однозначной, и M5 по-прежнему сохраняет сильные позиции. Тем не менее сам факт стабильной конкуренции ARM-чипа Qualcomm на таком уровне ещё недавно казался маловероятным.

Авторы тестов отмечают, что серийные устройства могут показать иные результаты: оптимизация Windows 11, а также финальные драйверы и прошивки способны повлиять как на производительность, так и на автономность. Однако уже сейчас очевидно, что Snapdragon X2 Elite — это серьёзный шаг вперёд для Qualcomm и ещё один тревожный сигнал для традиционных игроков рынка.