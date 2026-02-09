Рекордное повышение уровня моря зафиксировали у берегов Африки

Побережья Африки оказались под угрозой затопления. Уровень моря там растет быстрее, чем в других регионах земного шара. Исследование показало, что за период с 2009 по 2024 годы он поднялся на 73%. Рост обусловлен главным образом потеплением океана, который медленно расширяется, и таянием ледников. Одним из значимых факторов также является Эль-Ниньо — потепление тропической части Тихого океана, влияющее на климат во всем мире.

В ходе нового исследования ученые оценили влияние на рост уровня моря события Эль-Ниньо 2023 — 2024 годов. Оно совпало с рекордно высокими температурами атмосферы и океана.

Ученые проанализировали спутниковые данные, компьютерные модели и статистические методы. Результаты показали, что во время Эль-Ниньо в Африке произошел беспрецедентный скачок уровня моря. Он поднялся на 2,34 сантиметра всего за два года. Накопление тепла в океане во время этого события увеличилось почти в четыре раза.

Ученые отметили, что уровень моря в Африке и так неуклонно повышался в течение десятилетий. Но из-за Эль-Ниньо подъем стал более быстрым, чем в среднем по миру. Последствия климатического кризиса еще больше усугубились из-за других явлений, таких как диполь Индийского океана и Атлантический Ниньо.

Береговая линия Африки тянется на 30 500 км. Быстрый рост уровня моря ставит под угрозу 200 миллионов человек, проживающих в прибрежных районах. Ученые отметили, что самому большому риску подвергаются низменные дельты рек и малые островные государства, сообщает Communications Earth Environment.

Ранее стало известно, что 2025 год стал третьим самым жарким в истории после 2023 и 2024 годов. Влияние Эль-Ниньо сошло на нет. Средняя температура на планете на 1,4 градуса превысила доиндустриальный уровень.