Apple ужесточила правила App Store

Apple обновила правила модерации App Store, расширив перечень приложений, которые могут быть удалены с платформы без предварительного уведомления разработчиков. Теперь официально запрещены сервисы для случайного и анонимного общения, говорится на сайте компании.

Изменения затронули раздел, посвященный безопасности и пользовательскому контенту. Apple отмечает, что такие приложения создают особые риски: от нарушений интеллектуальных прав до анонимной травли. В связи с этим компания требует наличия встроенных инструментов жалоб, активной модерации и фильтрации нежелательных материалов.

В новой редакции правил Apple прямо указывает, что сервисы, которые преимущественно используются для размещения порнографического контента, а также приложения формата Chatroulette, анонимные и случайные чаты, сервисы с объективацией реальных людей, физическими угрозами или травлей, не должны присутствовать в App Store и могут быть удалены без предупреждения.

Контекстом для ужесточения политики стали решения 2025 года, когда Apple и Google удалили видеочат OmeTV после предупреждения австралийского регулятора о рисках для детей на анонимных платформах.