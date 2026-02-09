Российские ученые нашли три новых вируса в недрах Земли

Ученые из МГУ и ТГУ обнаружили ДНК трех видов вирусов-бактериофагов в образцах воды, которые были взяты с 2-километровой глубины.

Эксперты исследовали воду из старых нефтяных скважин, которые были пробурены еще в 1950-х. Вместо ожидаемой нефти там оказались термальные воды, в них скрывались неизвестные науке вирусы, способные уничтожать бактерии, сообщает scientificrussia.ru.

По словам исследователей, найденные бактериофаги пока не представляют угрозы для человека. Однако их роль в подземных экосистемах остается загадкой.

Руководитель исследования Виталий Кадников отметил, что планируется изучение распространения этих вирусов в подземных водах Западной Сибири и определение их способности инфицировать различные виды бактерий.

Подземные экосистемы остаются одними из самых неизученных на планете. Вирусы играют в них важную роль, влияя на микробиологические процессы и эволюцию микроорганизмов.

