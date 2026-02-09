Мошенники обновили схему со взломом аккаунтов россиян на «Госуслугах»

МВД России предупредило о появлении обновленной мошеннической схемы, связанной с переводом средств на так называемый «безопасный счет». Для этого злоумышленники используют легенду о взломе аккаунта на портале «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство.

По данным полиции, сначала жертве поступает звонок в мессенджере от неизвестного, который представляется сотрудником администрации портала. Он сообщает, что личный кабинет якобы был взломан, а от имени владельца оформлена доверенность на человека, подозреваемого в террористической деятельности.

Далее в разговор включаются якобы представители силовых структур. Они убеждают собеседника срочно перевести деньги на «безопасный счет», чтобы защитить сбережения. Для этого мошенники просят установить по присланной ссылке неизвестное приложение. После установки программы жертву заставляют ввести информацию о сумме накоплений и приложить банковскую карту к телефону, а затем удалить скачанное приложение. В результате этих действий потерпевший лишается всех своих средств.

В МВД призвали граждан не выполнять никаких указаний незнакомцев.

Ранее сообщалось, что мошенники начали выманивать данные СНИЛС и банковских карт под видом проверки индексации пособий. С 1 февраля в стране проиндексировали более 40 пособий, компенсаций и социальных выплат, что вызвало повышенный интерес у получателей. Этим и воспользовались злоумышленники. В соцсетях и мессенджерах они распространяют рекламу ботов и приложений с предложением «проверить размер увеличения выплаты».