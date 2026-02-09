Российский школьник случайно совершил научное открытие

Ученик одиннадцатого класса из подмосковного города Пущино случайно совершил научное открытие во время школьного эксперимента. Николай Уликов работал с грибами в лаборатории и обнаружил штамм бактерий, который способен подавлять рост плесени и других грибков у растений, сообщает mk.ru.

На занятиях он и другие ученики пробовали вырастить гриб ежовик на чашках Петри. Так как гриб был взят из дикой среды, вместе с ним в посев попали и посторонние микроорганизмы. Спустя некоторое время Уликов увидел небольшую бактериальную колонию с четко выраженным «ореолом» вокруг нее: в этом участке среды не росло ничего, кроме этой колонии.

Дальнейшие наблюдения продемонстрировали, что обнаруженный штамм выделяет вещество, подавляющее рост грибков. Это вещество и создавало стерильную зону вокруг колонии. По словам Уликова, находка имеет выраженные противогрибковые свойства, которые могут быть интересны для дальнейших исследований. Такие бактерии потенциально можно использовать для защиты сельскохозяйственных культур от грибковых заболеваний без использования агрессивной химии.

10 изобретений российских учёных, которые изменили мир

До этого российские ученые создали уникальную методику диагностики опасных токсикантов и оздоровления загрязненных почв при помощи гидробионтов и микроорганизмов.