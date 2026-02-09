Перечислены преимущества смартфонов Xiaomi перед iPhone

Журналисты профильного издания XiaomiTime объяснили, по каким показателям смартфоны Xiaomi не только не уступают, но и превосходят iPhone. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы перечислили пять особенностей, которые «заставят пользователей iPhone усомниться в своей преданности бренду». В первую очередь они отметили, что аппараты Xiaomi до сих пор оснащаются инфракрасным передатчиком.

«В то время как Apple игнорирует этот практичный инструмент, пользователи Xiaomi могут управлять телевизорами, кондиционерами и другим устройствами», — отметили авторы.

Также аппараты Xiaomi лидируют по скорости зарядки — в линейке есть девайсы, которые могут заряжаться с 0 до 100 процентов за 30 минут. Кроме того, большая часть смартфонов китайского бренда оснащается качественными экранами с частотой 120 герц или выше.

В материале говорится, что Apple не устанавливает в свои смартфоны батареи, которые имеют емкость больше 5000 миллиампер-часов. В свою очередь, устройства Xiaomi получают большие аккумуляторы и могут работать на одной зарядке дольше одного дня. В конце журналисты отметили, что смартфоны Xiaomi стоят в среднем в два раза дешевле девайсов Apple.

В начале года Xiaomi добавила в свои смартфоны функции, которые ранее появились в iPhone. К ним относятся новый дизайн операционной системы (ОС), похожий на iOS, и аналог выреза Dynamic Island.