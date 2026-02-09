На ЗАЭС сообщили о стабильном энергоснабжении станции

Ситуация с энергоснабжением собственных нужд Запорожской АЭС стабильна. Об этом заявила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

Она отметила в беседе с РИА Новости, что в работе находятся обе внешние линии электропередачи. Яшина добавила, что они обеспечивают энергоснабжение станции в полном объёме.

«Ситуация с энергоснабжением собственных нужд станции стабильна», — сказала собеседница агентства.

Ранее Яшина сообщила, что ситуация в районе ЗАЭС остаётся напряжённой из-за атак со стороны украинских войск.