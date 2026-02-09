Названы лучшие компактные смартфоны

Редакция портала «Палач» составила подборку из трех самых выгодных компактных смартфонов на рынке.

© Google

Открывает список OnePlus 13S, оснащенный AMOLED-дисплеем на 6,32 дюйма с разрешением 1,5K, частотой 120 Гц и яркостью до 1600 нит, прошлогодним флагманским чипом Snapdragon 8 Elite, двойной камерой на 50 Мп, аккумулятором емкостью 5850 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт, защищенным по стандарту IP65 корпусом, NFC и ИК-портом. Эта модель стоит в среднем 45,4 тыс. руб.

Следом идет Google Pixel 10 за 46,4 тыс. руб. с 6,3-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит, фирменным чипом Tensor G5, тройной камерой на 48, 10,8 и 13 Мп, батареей на 4970 мАч с поддержкой беспроводной зарядки, защитой IP68 и NFC.

Топ замыкает iPhone 16 стоимостью 52,3 тыс. руб. Он выделяется устаревшим OLED-экраном с частотой 60 Гц, диагональю 6,1 дюйма и пиковой яркостью в 2000 нит. В то же время смартфон предлагает мощный чип Apple A18, двойную камеру на 48 и 12 Мп, скромный, но оптимизированный аккумулятор на 3561 мАч с поддержкой беспроводной магнитной зарядки MagSafe, защищенный по стандарту IP68 корпус и длительную поддержку ПО.