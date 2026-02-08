Портативную консоль Ayaneo Next 2 с гигантской батареей оценили в 331 000 рублей

Компания Ayaneo полноценно представила портативную игровую консоль Next 2 и раскрыла стоимость мощного устройства. Подробности появились на сайте производителя.

Минимальная конфигурация для ранних покупателей оценена в $1800 (около 138 тыс. руб.), однако розничная цена этой версии составит $2000 (около 154 тыс. руб.). Средняя модификация будет стоить $2300 (около 177 тыс. руб.) на старте и $2700 (около 208 тыс. руб.) в рознице. Топовая версия, ориентированная на энтузиастов, обойдётся в $3500 (около 269 тыс. руб.) при предварительном заказе и $4300 (около 331 тыс. руб.) после выхода в розничную продажу. Это самое дорогое устройство в сегменте, не имеющее прямых аналогов.

Высокая стоимость объясняется технической начинкой. Консоль построена на базе APU Ryzen AI Max, оснащена OLED-дисплеем диагональю 9,1 дюйма с разрешением 1504p и частотой обновления 165 Гц, а также аккумулятором емкостью 116 Вт*ч — показателем, редким даже для полноразмерных ноутбуков.

Вместе с тем крупный аккумулятор и габариты сказались на мобильности устройства. Масса консоли превышает 1,4 кг, а емкость батареи выходит за лимиты большинства авиакомпаний, что может потребовать оформления дополнительных разрешений при перелетах.

В зависимости от конфигурации Next 2 получит от 32 до 128 ГБ оперативной памяти, SSD-накопитель объемом 1 или 2 ТБ с возможностью установки второго диска. Начало продаж запланировано на июнь.