В России протестировали авиатопливо на основе переработанного масла

«Газпром нефть» успешно провела испытания экологически чистого авиационного топлива нового поколения, сообщает портал ТАСС.

© gazprom-neft.ru

Программа тестирования подтвердили работоспособность двигателя и снижение выбросов парниковых газов. Новый продукт, SAF-топливо, создан на основе переработанных растительных масел и животных жиров.

«Программа испытаний, имитирующая взлет, крейсерский полет и посадку, подтвердила эффективность оборудования и экологическую безопасность топлива. Результаты будут использованы для выработки единого национального стандарта для SAF-компонентов», — сообщили в компании.

Как создавалось топливо

В Санкт-Петербурге специалисты технологического центра «Газпром Нефть — Промышленные инновации» разработали технологию синтеза сложных эфиров из возобновляемого сырья с добавлением водорода. Такой подход позволяет получить биокомпоненты, сопоставимые с традиционным реактивным топливом, но с меньшим углеродным следом. Так получился SAF (Sustainable Aviation Fuel) — вид топлива, который снижает углеродный след авиации. Оно полностью совместимо с существующими двигателями и может использоваться на средне- и дальнемагистральных рейсах без технических доработок самолетов.

«Работы по созданию отечественного SAF проводились в нашем научно-исследовательском центре, на стенде, где есть аналитические лаборатории, установки для моделирования процессов и опытные линии для испытаний», — отметил Михаил Никулин, руководитель центра.

Экологический эффект и использование

Новое топливо способно снизить выбросы парниковых газов до 80%. Ранее «Газпром нефть» уже использовала биотопливо для морских судов, а теперь планирует внедрять SAF и в авиации. Первая партия топлива была получена в сентябре 2025.

Старший директор сети «Вкусно — и точка» Ирина Коршунова пояснила, что компания ежегодно отправляет на переработку около 6 тысяч тонн отработанного масла.

«Большая часть сырья теперь идет на производство биотоплива», — отметила она.

Проект реализуется совместно с компанией «Эковей» и авиаперевозчиком «Аэрофлот».

«Проведенные испытания — важный шаг на длинном пути развития SAF-технологий в России. Мы продолжим работу вместе с партнерами», — подчеркнул первый заместитель генерального директора «Аэрофлота» Андрей Чиханчин.

Значение открытия

Разработка отечественного SAF открывает путь к экологически безопасным перевозкам и сокращению выбросов углерода в России. Использование переработанных масел позволяет не только снизить воздействие на климат, но и оптимизировать ресурсное использование, создавая цикл замкнутого производства топлива.