В ОАЭ может появиться эксклюзивная версия ChatGPT

Компания OpenAI ведет переговоры с технологическим холдингом G42 из Абу-Даби о создании спецверсии ChatGPT для Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщает издание Semafor.

Инициатива рассматривается как один из первых примеров комплексной локализации генеративного ИИ для рынков со строгим регулированием. Власти ОАЭ на протяжении нескольких лет выражали заинтересованность в доступе к передовым языковым моделям, способным корректно работать на арабском языке и учитывать местные политико-культурные особенности. При этом разработка моделей уровня ChatGPT остается ресурсоемкой задачей, доступной ограниченному числу компаний, прежде всего в США и Китае.

Источники Semafor отмечают, что ОАЭ ожидает от местной версии ChatGPT поведения, соответствующего официальной политической линии. Вместе с тем OpenAI намерена сохранить в ОАЭ доступ к обычной версии сервиса с точечными ограничениями в случаях, когда запросы пользователей противоречат местному законодательству.

При этом эксперты указывают на дополнительные технические риски — большие языковые модели обладают недетерминированным поведением, что усложняет контроль за соблюдением цензурных требований.