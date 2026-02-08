Зафиксирован рекорд XXI века по числу мощных вспышек на Солнце

Активная солнечная область 4366 произвела несколько мощных вспышек и установила рекорд XXI века. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

© Zuma/ТАСС

Астрономы отметили, что почти 3 суток группа пятен не производила вспышек. «Была выдержана драматическая пауза», после которой рекорд обновился. Это произошло в воскресенье, 8 февраля.

«Активная солнечная область 4366 обновила рекорд XXI века по числу сильных вспышек. Только что произошло обновление каталога NOAA. Наблюдающемуся сейчас с Земли активному центру 4366 зачли сразу три вспышки категории M. Это означает, что теперь в его активе 66 событий», — сообщили ученые.

Ученые зафиксировали мощные вспышки на Солнце

Предыдущий рекорд по каталогу принадлежал области 3664, за которой записано 64 сильных вспышки уровня M и выше. В этой же области произошла крупнейшая магнитная буря за 20 лет.