«Роскосмос» сообщил дату запуска спутника «Электро-Л» с Байконура

Пятый спутник серии «Электро-Л» готовят к запуску 12 февраля с Байконура после переноса старта из-за технической проверки разгонного блока, сообщил «Роскосмос».

Запуск спутника «Электро-Л» №5 с космодрома Байконур назначен на 12 февраля, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение «Роскосмоса». Ранее старт ракеты был запланирован на 15 декабря 2025 года, однако его пришлось отложить для устранения «локального несоответствия» в разгонном блоке.

Вывоз и установка ракеты «Протон-М» на стартовый комплекс намечены на 9 февраля. Это будет уже 430-й запуск ракеты «Протон», предыдущий состоялся 13 марта 2023 года.

Спутники серии «Электро» обеспечивают круглосуточный мониторинг погоды и находятся на геостационарной орбите на высоте примерно 36 тыс. километров. Сейчас работают три таких аппарата – «Электро-Л» №2, №3 и №4.

Ранее сообщалось, что с космодрома Восточный успешно запущена ракета «Союз-2.1б», которая доставила на орбиту блок «Фрегат» с 52 спутниками, в том числе двумя аппаратами стереосъемки Земли «Аист-2Т».