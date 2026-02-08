«Паша, верни как было!»: в сети массово критикуют новый дизайн Telegram

Владельцы Android-устройств обрушились с критикой на свежее обновление мессенджера Telegram. После масштабного редизайна, приблизившего внешний вид приложения к версии для iOS, пользователи заполонили социальные сети гневными отзывами.

Главным объектом недовольства стала новая нижняя навигационная панель, заменившая привычное боковое меню. Юзеры жалуются, что она занимает полезное пространство экрана и содержит кнопки, которыми они редко пользуются. Также досталось и новому стилю оформления с эффектом «жидкого стекла».

Что пишут пользователи:

Павел Дуров, убери эту стену! Кто придумал огромную неубираемую плашку поверх всего?

Ни за что не обновляйте Telegram на Android. Я специально купил устройство, чтобы не сталкиваться с iOS, но Дуров думает иначе.

Верните как было! Новый интерфейс какой-то дебильный.