Представлен игровой смартфон Ayaneo Pocket Play

Производитель портативных игровых устройств Ayaneo полноценно представил свой первый смартфон Pocket Play. Устройство выполнено в форм-факторе слайдера и ориентировано на мобильных геймеров.

Ayaneo Pocket Play оснащен 6,8-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 2400х1080 пикселей и частотой обновления 165 Гц. За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek Dimensity 9300 с графикой Immortalis G720.

Ключевая особенность устройства — выдвижной игровой модуль. Под экраном расположены физические элементы управления, включая крестовину, кнопки ABXY и два сенсорных стика. Управление будет работать во всех играх с поддержкой геймпадов. Для повышения производительности предусмотрена система активного воздушного охлаждения, а за тактильную отдачу отвечает линейный вибромотор. Смартфон также получил стереодинамики.

Программная часть дополняется фирменными сервисами Ayaneo: игровым лаунчером и настраиваемым оверлеем для управления производительностью и элементами интерфейса.

Среди прочих особенностей отмечается наличие скоростного разъема USB-C 3.2 Gen 2 с поддержкой видеовывода, слота для карт памяти microSD и бокового сканера отпечатков пальцев в кнопке питания.

Выход устройства запланирован на ближайшее время. Первые партии Ayaneo намерена профинансировать через краудфандинговую платформу Kickstarter. Стоимость смартфона пока не раскрывается.