Кто станет 13-м человеком, который ступит на поверхность Луны?

Американцы сосредотачиваются на Луне: они всерьез настроены в ближайшие пару лет высадить своих космонавтов на спутнике Земли.

© EPA/ТАСС

Сначала компания Blue Origin Джеффа Безоса анонсировала приостановку суборбитальных полетов New Shepard на срок не менее двух лет. Как сообщается, это решение принято ради концентрации на разработке технологий для пилотируемых лунных миссий. А теперь и Илон Маск подтвердил, что компания SpaceX откладывает свои планы по Марсу и концентрирует усилия на высадке на Луну.

"Для тех, кто не знает, SpaceX уже переключила внимание на строительство саморазвивающегося города на Луне, поскольку потенциально мы можем достичь этого менее чем за 10 лет, в то время как на Марсе потребовалось бы более 20 лет", - написал Маск в соцсети.

Как он объяснил, полет на Марс возможен только в том случае, если планеты выстраиваются в линию каждые 26 месяцев (время полета шесть месяцев), в то время как на Луну можно отправляться каждые 10 дней (время полета 2 дня).

"Это означает, что мы можем намного быстрее завершить строительство лунного города, чем марсианского", - резюмирует миллиардер.

Впрочем, от Марса отказываться он ни в коем случае не намерен.

"SpaceX также будет стремиться построить город на Марсе и начнет это делать примерно через 5-7 лет, но главным приоритетом является обеспечение будущего цивилизации, а на Луне это произойдет быстрее", - подчеркивает Маск.

Как написала ранее газета Wall Street Journal (WSJ), сначала, в 2027 году, планируется беспилотная посадка лунного корабля HLS, а потом, в 2028 году, уже и пилотируемая версия. Но многое зависит от того, как будут проходить испытания Starship в 2026 году. В частности, как пройдёт отработка заправки на орбите, ключевого элемента в миссии HLS к Луне.

Напомним: с 1969 по 1972 год на Луне в рамках шести успешных миссий программы "Аполлон" побывали 12 человек. Кто станет тринадцатым землянином, который ступит на поверхность Луны?

Между тем, НАСА перенесло, как минимум, на март запуск пилотируемой миссии Artemis II к Луне, в ходе которой четыре астронавта совершат виток вокруг нее. Об этом сообщил глава космического агентства Джаред Айзекман. По его словам, во время "генеральной репетиции" команды устранили утечку жидкого водорода на стыке центрального блока во время заправки. Временное окно для запуска миссии Artemis II, , должно было открыться 6 февраля. Экипаж - американцы Рид Уайзмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и канадец Джереми Хансен - уже находился на предстартовом карантине.

Изменение графика повлияло на режим подготовки астронавтов. Теперь им предстоит повторно войти в режим изоляции за две недели до новой даты запуска.