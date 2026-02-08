СМИ: В Россию через Польшу начали поставлять украинскую технику Apple

В Россию начали поставлять украинские IPhone и Macbook — причиной стал слишком низкий спрос техники Apple на Украине. Об этом в воскресенье, 8 февраля, сообщили в Telegram-канале Shot.

© Вечерняя Москва

Сначала устройства вывозят с Украины в Польшу, затем через Белоруссию они попадают в Россию — в основном на разные рынки и островки в торговых центрах.

На коробках наклеен стикер «Apple Украина», однако вся информация продублирована на русском языке. У россиян подобные устройства пользуются спросом, так как они стоят на пять–семь тысяч ниже рынка.

С ценами на Macbook и телевизоры Apple аналогичная ситуация: их продают со скидкой до 15 тысяч рублей, уточнили в публикации.

Китайские производители смартфонов в свою очередь предупредили российских ретейлеров о повышении стоимости продукции весной 2026 года.

Ранее стало известно, что корпорация Apple планирует повысить цены на свои платные сервисы и подписки в России, а также изменить общую ценовую политику для сторонних приложений в российском App Store.